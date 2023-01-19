"Есть замедление войны": Зеленский рассказал о ситуации на фронте и назвал условие, которое может это изменить

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о состоянии войны и когда и при каких условиях Украина сможет добиться успехов на поле боя.

Об этом он сказал в видеообращении во время Украинского завтрака в Давосе 19 января.

"Есть замедление процесса, замедление войны. Не только потому, что зима, а из-за прочности на поле боя. Мы ожидаем помощи и благодарны всем государствам, которые нас поддерживают", — подчеркнул Зеленский и добавил, что западные партнеры знают о потребностях ВСУ в вооружении и дефиците снарядов.

Президент отметил, что Украина ожидает от партнеров решительных решений и отреагировал на позицию канцлера Германии Олафа Шольца о передаче Украине танков Leopard тогда, когда США предоставят свои Abrams.

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"Мы не можем выезжать только на мотивированности и морали ВСУ. Это лишняя риторика. Есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость на поле боя и мы эти вещи ожидаем... Это не очень правильная стратегия (ред. — речь о Германии, которая готова передать танки при условии, если США тоже передают свои). Не может быть избирательности или сегментированной помощи", — сказал Зеленский.

Напомним, что накануне президент Украины заявил, что Россия, воспользовавшись замедлением боевых действий, усиливается и готовится к реваншу. О том, что враг готовится к выходу на административные границы Донецкой области, говорят и бои под Соледаром и Бахмутом, куда россияне бросили огромные силы.

Эксперты также предупреждают о подготовке РФ к возможному повторному наступлению. Об этом свидетельствует то, что россияне производят большую мобилизацию и имеют резерв с 1,2 миллиона человек, а также готовятся к новой волне призыва в армию, во время которой планируют мобилизовать 500 тысяч мужчин.

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