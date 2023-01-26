Есть жертва: оккупанты обстреляли село на Харьковщине

Российские захватчики сегодня, 26 января, обстреляли село Казачья Лопань Харьковской области. В результате атаки пострадала.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковском районе. Есть попадание в жилой дом. По предварительной информации, ранение получила 70-летняя женщина", — написал Синегубов.

Он добавил, что россияне снова обстреляли Купянск. Из-за ракетного удара разрушен жилой дом.

Напомним, российские войска 26 января массированно атаковали Украину с применением высокоточных ракет воздушного и морского базирования. Украинская ПВО уничтожила 47 ракет из 55, которые оккупанты выпустили сегодня.

В ходе ракетной атаки 26 января российские кафиры повредили энергоинфраструктуру в Одесской области. В регионе возникли проблемы с электроэнергией.

В результате ночной атаки врага на объект критической инфраструктуры в Запорожье погибли три человека, семь ранены.

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