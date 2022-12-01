Есть жертвы среди гражданских: за минувшие сутки РФ 34 раза обстреляла Херсонскую область

За минувшие сутки 30 ноября российские оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего погиб один гражданский человек.

Об этом утром 1 декабря сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Так, вчера под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона, из-за попадания снарядов разрушены частные и многоквартирные дома. Также россияне обстреляли Зеленовку, Токаревку, Антоновку, Новотягинку и Дарьевку.

В Бериславском районе российские оккупанты обстреляли Матросовку, Республиканец и Качкаровку.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Из-за российских обстрелов один человек погиб, еще 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, что 1 декабря Янушевич сообщил об отсутствии света в Херсоне из-за атак врага. По словам горожан, россияне почти всю ночь били по Херсонской области.

30 ноября РФ попала в Херсоне в больницу, жилые дома и художественный музей имени Алексея Шовкуненко. Там пострадало здание учреждения — выбиты окна, разбиты стены.

29 ноября оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне. В здании выбиты окна. О пострадавших не сообщалось.

Учитывая ситуацию, украинские военные и власть настойчиво не рекомендуют тем, кто успел уехать из Херсона до оккупации, спешить возвращаться домой, а остающимся в городе — эвакуироваться в более безопасные регионы.

Читайте также: