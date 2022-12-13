Есть жертвы среди гражданского населения: россияне за сутки 57 раз обстреляли Херсонскую область

За минувшие сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонщины и убили трех мирных людей, еще 15 получили ранения.

Об этом 13 декабря сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Так, под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в школу, стадион, медучреждения, линии электропередач, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Российские оккупанты убили 3 человека, еще 15 жителей области получили ранения разной степени тяжести", — написал Янушевич.

В то же время в ГСЧС отметили, что в Херсоне спасатели за сутки ликвидировали 8 пожаров, произошедших в результате обстрелов РФ. Там добавили, что подавляющее большинство пожаров произошло в жилом секторе города.

РФ не прекращает обстрелы Херсона

Напомним, что после, состоявшейся 11 ноября деоккупации Херсона, оккупанты, отступив на левый берег, ежедневно атакуют освобожденный город. Каждый день в Херсоне и области раздаются взрывы. РФ наносит удары по мирной инфраструктуре, убивая гражданское население.

Как отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ситуация на южном направлении остается сложной, поскольку враг продолжает коварные обстрелы правобережья, продолжает бить и по Херсону, пригородам и другим населенным пунктам, которые расположены возле воды, а также и глубже — в районе Чернобаевки и глубже – до 15-20 км вглубь.

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