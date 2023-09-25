Эстафета от Крыма: бавовна" посетила Курщину и Белгородщину

Оккупанты уверенно рапортуют, что их ПВО сбила беспилотники, а в Сети публикуют звуки взрывов, свидетельствующих скорее о "прилетах", а не о работе ПВО.

Вечером, 25 сентября, россияне снова пожаловались на "бавовну" в приграничных Курской и Белгородской областях.

Так, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе работает российская ПВО и призвал россиян сохранять спокойствие.

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А российское Минобороны похвасталось, что якобы их ПВО сбила семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью и два – на Курске.

По предварительным данным от белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Обломки одного из дронов повредили автомобиль.

Украинская сторона эту информацию не комментирует.

Между тем, в соцсетях публикуют видео со взрывами в Курской области.

В Курской и Белгородской областях раздавались взрывы: россияне жалуются на беспилотники

Напомним, вечером 25 сентября в оккупированном Крыму звучала воздушная тревога. Местные сообщали о взрывах в Севастополе и Джанкое. Оккупанты со страху подняли свою авиацию в Крыму.

Прошлой ночью Курск был атакован беспилотниками. По информации 24 канала, в Курске в результате атаки попадание в здание российского МВД.

Также сообщалось, что в результате вчерашней атаки беспилотником по аэродрому "Халино" в Курской области было уничтожено руководство авиаполка РФ.