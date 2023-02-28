Эстония может выработать более миллиона артиллерийских снарядов. Для этого необходимо заключить ряд важных контрактов с партнерами.

Об этом ТСН.ua рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

“В последние 30 лет в Европе было достаточно стабильно. До этого у нас была холодная война. Тогда расходы на оборону в европейских странах были значительно выше. Но поскольку в Европе был мир без всякой войны, производственные линии были сокращены, а оборонная промышленность не способна на производство в таких больших объемах. Это значит, что ждать больше нет времени. Я знаю, что многие заводы уже завершили работу и обладают новыми дополнительными мощностями для производства боеприпасов. Но мы ждем, что отрасль тоже получит контракты. Потому что одних слов мало. И потому Эстония выступила с предложением произвести не менее одного миллиона артиллерийских снарядов”, — отметил Ханно Певкур.

Также он добавил, что неважно, как именно будет финансироваться производство, будь то Европейский фонд мира ЕС или что-то другое.

“Суть проста: нам нужно больше снарядов для Украины. И для этой отрасли нужны контракты. Когда у них будет долгосрочный контракт, они ускорят и увеличат свое производство. Итак, это ответ на вопрос, можем ли мы производить. Да, мы можем. Но когда будут заключены контракты, мы увидим рост производства”, – подчеркнул министр обороны Эстонии.

Напомним, что Путин получает неправильную информацию о войне, недооценивает Украину и НАТО. Этому предшествовала цепочка событий и израсходованные десятки миллионов долларов "пятой колонной" на попытку дестабилизации ситуации внутри Украины.

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