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Эстония одобрит новый пакет помощи для Украины – министр Рейнсалу

Эстония одобрит новый пакет помощи для Украины – министр Рейнсалу

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Эстония одобрит новый пакет помощи для Украины – министр Рейнсалу

Премьер Шмыгаль поблагодарил эстонскую сторону за гуманитарную помощь и поддержку Украины на пути европейской интеграции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу укрепление межправительственного диалога, поддержку и послевоенное обновление Украины.

Об этом сообщается на правительственном сайте.

Денис Шмыгаль поблагодарил эстонское правительство и народ за большую поддержку и помощь Украине.

"Эстония передала Украине оружия на треть своего бюджета. А по уровню соотношения ВВП страны к объемам помощи Эстония является лидером в поддержке нашей страны и украинцы это очень ценят", — отметил Шмыгаль.

Министр иностранных дел Эстонии заверил, что новый состав эстонского правительства продолжает всестороннюю поддержку Украины. В частности, в ближайшее время будет одобрен новый пакет помощи, включающий оружие, боеприпасы и обучение украинских военных. По словам Урмаса Рейнсалу, Эстония продолжает настаивать, чтобы Россия понесла ответственность за агрессию через международный трибунал.

Напомним, в Житомирской области начали строительство детского сада за деньги Эстонии.

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