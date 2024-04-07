Эстония отыскала дополнительные снаряды для Украины: количество шокирует

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что скрытые резервы находятся за пределами Европы.
Эстония нашла дополнительные резервы, позволяющие закупить партию боеприпасов для ВСУ. Объявленное министром обороны Эстонии Ханно Певкуром количество впечатляет: миллион снарядов на сумму в несколько миллиардов евро.
Об этом пишет Postimees.
По словам главы оборонного ведомства, сейчас есть возможность закупить для Украины примерно один миллион артиллерийских снарядов и ракет "Град". Но для этого необходимо, чтобы союзники предоставили от двух до трех миллиардов евро.
Певкур отметил, что 19 марта на заседании "Рамштайна" он сообщил, что Эстония может договориться о поставках боеприпасов, имеющихся в наличии за пределами Европы.
"К сожалению, я не могу уточнить. Во многих случаях продавец сам не хочет, чтобы об этом стало известно. Поскольку заказы включают как 155-мм, так и 152-мм снаряды, Россия также активно ищет поставщиков во всем мире через Беларусь. определенная гонка со временем, чтобы увидеть, кто сможет снабдить их первым", – сказал эстонский министр.
Певкур также добавил, что это предложение Эстонии не дублирует аналогичную инициативу Евросоюза. То есть, если обе идеи – ЕС и Эстонии – реализуются, Украина может получить в общей сложности до двух миллионов боеприпасов.
Он подчеркнул, что по инициативе ЕС Украина пока получила примерно треть от обещанных 1,1 млн снарядов, находившихся в хранилищах ЕС. Остальные – примерно 600-700 тысяч – страны ЕС обязались поставить Украине до конца этого года.
Напомним, Германия предоставит Украине 180 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы.
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