Эстония отыскала дополнительные снаряды для Украины: количество шокирует

Эстония нашла дополнительные резервы, позволяющие закупить партию боеприпасов для ВСУ. Объявленное министром обороны Эстонии Ханно Певкуром количество впечатляет: миллион снарядов на сумму в несколько миллиардов евро.

Об этом пишет Postimees.

По словам главы оборонного ведомства, сейчас есть возможность закупить для Украины примерно один миллион артиллерийских снарядов и ракет "Град". Но для этого необходимо, чтобы союзники предоставили от двух до трех миллиардов евро.

Певкур отметил, что 19 марта на заседании "Рамштайна" он сообщил, что Эстония может договориться о поставках боеприпасов, имеющихся в наличии за пределами Европы.

"К сожалению, я не могу уточнить. Во многих случаях продавец сам не хочет, чтобы об этом стало известно. Поскольку заказы включают как 155-мм, так и 152-мм снаряды, Россия также активно ищет поставщиков во всем мире через Беларусь. определенная гонка со временем, чтобы увидеть, кто сможет снабдить их первым", – сказал эстонский министр.

Певкур также добавил, что это предложение Эстонии не дублирует аналогичную инициативу Евросоюза. То есть, если обе идеи – ЕС и Эстонии – реализуются, Украина может получить в общей сложности до двух миллионов боеприпасов.

Он подчеркнул, что по инициативе ЕС Украина пока получила примерно треть от обещанных 1,1 млн снарядов, находившихся в хранилищах ЕС. Остальные – примерно 600-700 тысяч – страны ЕС обязались поставить Украине до конца этого года.

Напомним, Германия предоставит Украине 180 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы.

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