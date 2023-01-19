Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи: что туда войдет

Правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи для Украины.

Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи на 113 миллионов евро, что является крупнейшим пакетом, предоставленным страной на сегодняшний день.

Издание ERR пишет, что Украина получит десятки гаубиц калибра 155 и 122 мм, тысячи снарядов, грузовика, более сотни противотанковых гранатометов Carl Gustav и более тысячи боеприпасов к ним.

"Если рухнет Украина, окажется под угрозой свобода остального мира. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех государств, в том числе Эстонии", — сказала премьер-министр Кая Каллас.

Таким образом, военная помощь Эстонии увеличится до 370 миллионов евро и составит более 1% от валового внутреннего продукта Эстонии.

Напомним, что в пятницу, 20 января, на авиабазе Рамштайн в Германии состоится встреча представителей Минобороны Украины с западными союзниками, где обсудят предоставление Киеву необходимого вооружения.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что ряд европейских государств выступил с идеей создания танковой коалиции для Украины.

Во вторник, 17 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка, оказываемая Вашингтоном Киеву, развивалась на протяжении всей войны и Соединенные Штаты полны решимости дать Украине "все, что ей нужно для успеха на войне".

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