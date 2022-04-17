Эстония закрыла свои порты для судов из России — СМИ

Эстония закрыла свои порты для судов из России — СМИ

Исключения могут сделать только для российских кораблей, терпящих бедствие.

С 17 апреля Эстония закрыла свои порты для морских судов из Российской Федерации.

Об этом сообщает ERR.

Так, судам под российским флагом запрещено заходить в порты ЕС, в том числе и Эстонию. Речь идет об одной из санкционных мер, ранее одобренной Европейским Союзом.

Более того, в Министерстве экономики и коммуникаций Эстонии отметили, что порты Европейского Союза теперь также закрыты для судов, которые изменили свой флаг с российского на другой после 24 февраля. По словам главы ведомства Таави Ааса, вся Европа переосмысливает свою экономическую деятельность и становится все более независимой от России.

"Кремль не показывает никаких признаков прекращения своей агрессии, поэтому Европа постепенно ищет стратегические способы сделать стоимость войны настолько высокой, чтобы исчезла перспектива продолжения военного наступления на Украину. Помимо стран, все предприятия, чья деятельность так или иначе связана с Россией, должны будут переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться в новом экономическом пространстве", – сказал Аас.

Исключения могут сделать только для российских кораблей, терпящих бедствие, но только с разрешения Департамента полиции и пограничной охраны, который заранее определит необходимость оказания помощи.

Стоит отметить, что ранее к запрету заходить кораблям РФ в свои порты заявили Болгария, Италия, Румыния и Бельгия.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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