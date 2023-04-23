Эстонский генерал рассказал, что гарантирует окончательное прекращение российской агрессии против Украины

Россия унизительно проигрывает войну украинцам, над которыми насмехалась и унижала, и она это просто так не оставит.

Российская война против Украины завершится только тогда, когда Россия развалится на несколько небольших государств.

Об этом заявил главнокомандующий Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем, передает err.

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Он отметил, что российские агрессоры сами довели украинцев до того, что теперь они не могут остановиться, пока не выгонят захватчиков за границы 1991 года.

Он заявил, что россияне отлично видят, как они проигрывают войну украинцам, над которыми очень долго насмехались и унижали в своих СМИ. Теперь они не смогут просто так с этим смириться и снова пойдут "себя показывать".

"В этом отношении я не вижу, чтобы этот конфликт закончился, пока Россия полностью не изменится", – сказал Херем.

Он заявил, что только распад России гарантирует окончательное прекращение войны.

"Это больше не должна быть Россия, это не должна быть большая и могучая страна, которая считает, что имеет право делать все. Россия должна распастись на маленькие государства, которые не будут иметь так много власти и амбиций", – объяснил Херем.

Кроме того, он добавил, что сейчас Эстония становится похожей на Израиль в том смысле, что ее силы обороны всегда готовы к тому, что может произойти что-то.

Напомним, ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что до "реального" контрнаступления украинских военных пройдет еще около месяца или два, ведь сейчас ВСУ мешает дождливая погода.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что мир переоценил военный потенциал России и недооценил возможности Украины.

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