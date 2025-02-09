Эта история шокировала всех: эксдепутат парламента Британии оставил все и вступил в ВСУ

Это история о британском политике, который вместе с украинцами вступил в борьбу с российским агрессором. Мужчина подал документы на вступление в Интернациональный легион в ноябре прошлого года и сейчас находится в Украине.

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Британский экс-депутат – в украинской армии

Это – Джек Лопрести, бывший заместитель главы Консервативной партии, ранее являвшийся депутатом парламента от округа Филтон и Брэдли Сток в Глостершире. Однако сейчас он находится в Киеве, используя свои навыки в условиях войны. Об истории политика, примкнувшего к Силам обороны Украины, пишет The Тelegraph. Издание напоминает, что, как член парламента Лопрести, посещал Украину и был активным сторонником оказания большей помощи нашему государству для победы над Россией. Он также служил в резерве армии Великобритании в звании капрала. Пока Лопрести занимается не боевыми задачами, а поддержкой в сфере дипломатии, поставки вооружений и работы с ветеранами. В ноябре прошлого года британский эксдепутат подал документы на поступление в Интернациональный легион Украины.

"Для меня огромная честь и огромная привилегия служить в украинской армии и иметь возможность помогать доблестному и удивительному украинскому народу любым способом, которым я могу"

Лопрести рассказал журналистам о своих задачах в Украине.

"Я – солдат. Если меня попросят выполнить какую-то конкретную задачу, я выполню это как нельзя лучше. Для меня было бы очень странно служить в украинской армии и не сказать этого. Я здесь и сделаю все возможное. Я всегда преуспевал в такой среде, поэтому я просто стараюсь каждый день делать все возможное и быть полезным"

Он говорит, что карьера, которую он построил в качестве члена парламента, помогла ему в работе, в частности, с Министерством обороны и производителями оборонной продукции. После потери мандата из-за проигрыша его партии на выборах в Великобритании мужчина решил поехать в Украину. Сначала – чтобы помочь благотворительной организации. Однако его целью, оказывается, было вступление в интернациональный легион – воинскую часть ВСУ, где служат добровольцы, являющиеся гражданами других стран.

"Приблизительно год назад я сказал себе: если мы не добьемся успеха в моем избирательном округе, и я не окажусь в парламенте, я собираюсь приехать в Украину. Я сделаю все, что смогу то ли для благотворительности, неправительственной организации, или волонтера"

Он признался, что пришлось подождать, чтобы найти для себя соответствующее подразделение, в котором его навыки были бы полезны для украинцев в борьбе с РФ.

"Видя, какое давление они испытывали и насколько тяжел был конфликт, я думал, что, вероятно, окажусь в армии"

По его словам, украинцы борются не только за свою свободу, а также за Европу и остальной свободный мир. Он уверен в том, что Россия сейчас представляет угрозу всем, поэтому Украине необходимо помогать. В Великобритании в Лопресте остались жена и четверо детей, ожидающих его возвращения домой.

Погибшие иностранцы на войне в Украине

Сейчас независимость Украины защищают многие иностранцы. К сожалению, есть печальные известия и потери среди защитников. В частности, 30 января в Киеве простились с 19-летним польским добровольцем Филиппом Антосяком, погибшим под Покровском в Донецкой области. Об этом пишут польские издания.

"Филипп был военнослужащим 25-й воздушно-десантной бригады, подразделения ударных беспилотных комплексов "Рубак". Он отвечал за оснащение тяжелых беспилотников, которыми мы атакуем силы противника и доставляем боеприпасы на передовую", – рассказал один из боевых собратьев парня.

На траурную церемонию прощания приехали родители солдата, Анжелика Куза и проживающие в Англии Марцин Антосяк. В последний раз они видели своего сына в середине прошлого года. Филипп Антосяк был гражданином Польши, долгое время жившим и обучавшимся в Кембридже.

"Мы не знали, что он планировал поехать сюда. После окончания школы в Кембридже, где мы живем, он планировал пойти в английскую армию, а затем в офицерскую школу в Лондоне, но он уехал в Украину. Он очень гордился тем, что помогает людям в этой стране. Он каждый раз говорил об этом, когда нам звонил, когда нам звонил, когда нам звонил, когда нам звонил. впервые в жизни обманул нас, но это был его план.

Польский доброволец погиб в Покровском направлении 19 января 2025 года. Прощание с Филиппом Антосяком состоялось в Киеве в сопровождении роты почетного караула украинской армии. На церемонии прощания присутствовали представители польского консульства и польских организаций Украины. С бойцом с почестями простились в Михайловском златоверхом соборе в Киеве, а затем на Майдане Незалежности. Над гробом, накрытым флагами Польши и Украины, раздались гимны двух стран. Родителям погибшего вручили награду за заслуги и мужество, подписанное главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Гибель доброволицы из Беларуси

Также недавно погибла 24-летняя доброволица из Белоруссии Мария Зайцева. Об этом друзья павшей сообщили изданию "Наша Ніва". После начала полномасштабного российского вторжения Мария Зайцева присоединилась к украинским военным. 16 января ей исполнилось 24 года, а 17 января утром она погибла. Марию помнят за фото, сделанное 9 августа 2020 года в Минске возле Стеллы. Тогда девушку ранили светошумовой гранатой. Мария Зайцева перенесла несколько операций в Беларуси, а затем попала на лечение в Чехию.

Гибель добровольца из Шотландии

3 января 2025, защищая Украину от захватчиков, на фронте погиб и 26-летний Джордан Маклахлан из Шотландии. Об этом сообщила его семья, пишет BBC. Джордан добровольно приобщился к помощи Украины после вторжения России. Его семья рассказала, что он погиб во время исполнения своих обязанностей на фронте. В своем заявлении семья отметила, цитирую: "Джордан всегда верил, что меняет мир к лучшему, и мы все очень гордимся тем, что он помогал другим". Семья Джордана сообщила, что он присоединился к украинской армии вскоре после того, как стал волонтером три года назад.

"Мы ожидаем дополнительную информацию от Министерства иностранных дел, поскольку сейчас ее очень мало". "Джордан был жизнерадостным сыном, братом, внуком, племянником, кузеном и другом для многих, и его будет очень не хватать всем, кто его знал"

Семья также попросила о конфиденциальности в это тяжелое время. Представитель Министерства иностранных дел, Содружества и развития Великобритании заявил, цитирую: "Мы поддерживаем семью британца, погибшего в Украине, и находимся в контакте с местными властями".

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