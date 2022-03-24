"Эта командировка меня окупила": оккупант рассказывает знакомым о награбленном в Украине, и как планирует продавать его в РФ

СБУ перехватила разговор оккупанта, который рассказывает, что наворовал в Украине компьютерное оборудование и планирует продать его в России.
Служба безопасности Украины перехватила разговор находящегося в Киевской области российского оккупанта. Русский рассказывает о своих мародерствах: украл компьютерное оборудование и планирует продать его в России.
Оккупант просит знакомого узнать цену "нажитой" видеокарты и других комплектующих к компьютеру.
"В принципе, эта командировка меня окупила", — сказал российский оккупант.
Он также подчеркнул, что продолжит воровать.
"Я пойду взламывать квартиры, на**й. Высоток здесь дох*я, десятиэтажных, на**й. Буду взламывать дома", — заявил мародер.
Успокаивая жену, призывающую его не говорить об этом по телефону, говорит, что на фоне всех зверств россиян в Украине грабеж – это не преступление.
Он в очередной раз подтвердил, что российские войска целенаправленно разрушают дома украинцев.
Напомним, российский оккупант жалуется бабушке, что лучше подметать улицы, чем воевать.
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