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"Эта насмешка над миром": Сибига отреагировал на ночные удары РФ по Киеву
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ракетные удары России по Киеву издевательством по мирной инициативе Украины и США.
В ночь на 7 мая Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили ранения. Среди пострадавших — четверо детей с ожогами.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ночную атаку прямым ответом Путина на безусловное предложение Украины о 30-дневном или более длительном прекращении огня.
По словам Сибиги, таким образом российский лидер "намеренно смеется над мирными усилиями США".
"Нужно усилить давление на Москву, чтобы она прекратила этот террор", - подчеркнул он.
Сибига также подчеркнул, что эти удары — еще одно напоминание, почему отмечать 80-ю годовщину поражения нацистов вместе с путинской Россией “абсолютно неприемлемо”.
"Это не освободители, а военные преступники", - написал он.
Напомним, что в результате вражеской атаки РФ два человека погибли, семь пострадали, из них четверо — дети.