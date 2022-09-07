Эта работа никогда не прекращалась: Зеленский рассказал о действиях по освобождению украинских пленных

По словам главы государства, эта работа никогда не прекращалась.
В Украине на уровне разведки и других привлеченных структур и людей делают все для освобождения наших военнопленных и гражданских.
Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 7 сентября.
"Хочу сегодня сказать еще одну вещь — очень важную, очень чувствительную. Это касается украинцев, которые удерживаются оккупантами в плену. На уровне украинской разведки и других привлеченных структур и людей постоянно пытаемся добиться освобождения наших пленных. Эта работа никогда не прекращалась. И активные действия наших защитников означают также возможность задержания достаточного количества врагов, чтобы побуждать к обмену, к освобождению украинских пленных", — сказал президент.
Он подчеркнул, что помнит обо всех людях, которых содержат оккупанты.
Напомним, что под Харьковом ВСУ взяли в плен группу кафиров и подполковника российской армии (видео).
Ранее пропагандисты РФ заявили, что самарский и башкирский СОБР в Балаклее попали в окружение
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