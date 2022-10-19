"Эта стратегия сработала в Сирии": чего добивается Россия, атакуя Украину дронами

Дроны-камикадзе, которыми россияне атакуют Украину, преследуют цель посеять страх среди гражданского населения. Использование беспилотников – это стратегия террора.

Об этом пишет норвежская газета Dagbladet со ссылкой на военных экспертов, передает SPILKA News.

Нынешнюю стратегию России газета сравнивает с войнами в Чечне и Сирии, где, соответственно, сам Путин и поддерживаемый Россией режим Асада бомбили, чтобы распространять страх.

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"В Сирии стратегия сработала, когда бомбили села и меньшие территории, где находились повстанцы. Но это нечто совсем другое, чтобы добиться такого эффекта в целой стране, особенно когда Запад оказывает передовые системы вооружения", — заявляют норвежские военные эксперты.

Применение Россией иранских дронов в войне против Украины

В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры, а также по домам мирных людей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 18 октября сообщил, что из-за этого инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

В свою очередь глава ГУ МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии. Чтобы сбивать вражеские беспилотники Украине, нужна система ПВО.

Впрочем, в Иране официально отрицают информацию, которую передавали РФ беспилотники. В Кремле тоже врут, мол, не располагают информацией о покупке Россией иранских дронов-камикадзе. Спикер Путина Дмитрий Песков советует задавать все вопросы Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по его данным, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

А в ISW заявили, что Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном по закупке беспилотников Arash-2. Впрочем, по мнению аналитиков, вряд ли российские военные будут использовать Arash-2 более эффективно, чем Shahed-136.

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