"Эта тройка может хорошо поработать": какого оружия Украине не хватает для удачных атак по Крыму

Кроме крылатых ракет Storm Shadow и "Нептун" украинским воинам нужно еще одно оружие, которое поможет наносить максимальное поражение Черноморскому флоту РФ.

Украинские военные нуждаются в ракетах ATACMS, чтобы в тандеме со Storm Shadow и "Нептуном" наносить эффективные удары по территории Крыма.

Об этом рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко для 24 канала.

По его словам, дальнобойные ракеты ATACMS предусмотрены для уничтожения именно тех целей, которые нужны Украине. Скорость этого оружия в 5 раз превышает скорость звука и это позволяет ему проходить через ПВО противника незамеченной, даже без возможности перехвата. Поэтому она нужна в комплекте с Storm Shadow и "Нептуном".

"Эта тройка может очень хорошо поработать по критическим военным объектам в Крыму: пункты базирования кораблей, аэродромы, скопления техники, логистические установки. Я думаю, вопрос третьего компонента будет решен", – рассказал Андрей Рыженко.

Получит ли Украина ракеты ATACMS

Издание Financial Times со ссылкой на чиновника в администрации Байдена сообщило, что лидер США приближается к решению по поставке Украине ракет большой дальности, в частности ATACMS.

Скорее всего, Джо Байден в ближайшее время примет окончательное решение относительно впервые отправления в Украину ракет большой дальности, ведь дискуссии об их отправлении значительно активизировались в последние недели.

В свою очередь президент Владимир Зеленский надеется убедить президента США Джо Байдена передать Силам обороны комплексы ATACMS до осени.

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