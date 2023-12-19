"Эта война на долго": командир "Азова" Прокопенко призвал украинцев снять розовые очки

Командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Рэдис") развеял иллюзии украинцев, что Россия когда-нибудь откажется от Украины. По его мнению, эта "война надолго", поэтому нужно "взять в руки оружие" и защищать свою страну.

Об этом командир легендарной бригады написал на странице в фейсбуке.

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"Россия никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит Украину из своей сферы влияния. Война будет продолжаться ровно до тех пор, пока мы будем способны вести сопротивление. Любые "перемирия" или "договоренности" будут очередным тайм-аутом для врага, с целью накопить ресурсы для дальнейшего наступления. Поэтому наша способность в критический момент мобилизовать все необходимые ресурсы и работать на грани надцилдских способностей не должна постепенно перерастать в безразличие и безынициативную стабильность", — предупредил он.

Он уверен, что "много людей в Украине и за рубежом до сих пор отказываются воспринимать безжалостную реальность такой, какой она есть".

"Мы не знаем точного дня, месяца или года, когда мы победим и сможем вернуться в наши семьи. Но мы уверены в том, что сколько бы ни шла война, рядом с нами надежные собратья, в наших сердцах любовь к Родине, а в руках — оружие. И все это не позволит нам отступить: ни сегодня, ни через год или десять лет", — отметил он.

"Рэдис" призвал сделать "сознательный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, работающим в поддержку обороноспособности страны", поскольку "эта война надолго. Она может длиться годами. От нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить нашу победу".

Напомним, по данным Генерального штаба, ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра, россияне пытаются захватить Авдеевку.