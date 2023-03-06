Эта война перепишет все военные учебники: Жданов рассказал о реальном расходе боеприпасов обеих сторон

Война России против Украины перепишет все военные учебники: от тактики до оперативного искусства, потому что события на фронте сломали много норм и шаблонов ведения боев.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 6 марта.

"Например, расход боеприпасов той же артиллерии был рассчитан на то, что отработав по цели норму боеприпасов, эта цель будет либо подавлена, либо уничтожена. Если она уничтожена, повторный обстрел проводить не надо. Если подавлена, то может быть методический огонь. Соответственно расходы боеприпасов уменьшаются. 100-200 снарядов на весь опорный пункт — это норма", — отметил Жданов.

По его словам, в ходе широкомасштабной войны в Украине выяснилось, что артиллерия работает круглосуточно. В армии РФ расход достигает до 70 тыс. снарядов в сутки. А производственная мощность РФ составляет 4 тыс. снарядов в день.

Что касается украинской армии, то наши бойцы сегодня тратят 5-6 тыс. снарядов в сутки.

"И мы еще говорим, что у нас жесткие лимиты боеприпасов. Мы просим весь ЕС дать нам 250 тыс. снарядов в месяц, а они дают всего 100. При том, что мы оцениваем свою норму 350 тыс., чтобы выполнять свои задачи на поле боя", — добавил он.

Напомним, ВСУ продолжают удерживать Бахмут Донецкой области, чтобы истощить врага и подготовить начало для контрнаступления украинской армии.

В Британии предоставили разведотчет, в котором отмечается: ВСУ укрепляют Бахмут элитными подразделениями.

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