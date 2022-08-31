Эта война расставит точки над "і": Подоляк – о роли Украины в мире и тактике активной обороны

Как долго Украина будет только защищаться?

Россия ценностно уже проиграла. Эта страна возвращается за железный занавес, а это важно для глобальной безопасности мира.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал для проекта "Разговоры о важном" на YouTube-канале ТСН.

"Есть большая страна, которая некоторое время считала себя исключительно мощным государством, которое может вести одновременно 5 войн в других странах и захватывать их территорию. Сегодня она зашла в Украину. Масштабно зашла. Это более 250 тысяч человек. Это огромная армия. И где они сегодня находятся? Там, где и начинали", – отметил Подоляк.

Он также отметил тактику активной обороны, которую применяют ВСУ. Это позволяет снизить живую силу и технику врага. Это позволяет доказать миру, что Украина намного мощнее, чем считали в начале войны, и поэтому нужно помогать Украине.

По словам советника руководителя Офиса президента, репутация России даже в военном смысле также уничтожена именно в Украине и благодаря ей.

"Доказано, что эта армия архаична, что ее техника архаична. Россия будет терять рынок сбыта оружия, потому что покупать такое оружие нет смысла", – отметил Подоляк.

Он напомнил, что россияне не продвигаются здесь. Они получат нарастающее количество потерь, в том числе в Крыму. А там проукраинские люди понимают, что можно проявлять протестные настроения и увеличивать панические настроения у россиян. Это очень важная математика и психология войны.

"Эта война масштабная. Такой войны давно не было. Она должна расставить точки над "і": кто по какую сторону – добра или зла – будет находиться", – отметил Подоляк.

По его словам, Россия ценностно уже проиграла. И ключевое – Россия возвращается за железный занавес.

"А это важно для глобальной безопасности. Это фантастическая роль, которую играет Украина. Некоторое время было мнение, что с Россией нужно вести дипломатические отношения. Но сегодня консенсуально решено, что Россия должна проиграть", — завершил Подоляк.

Напомним, что украинская разведка срочно просит крымчан сообщать детали баз и перемещений войск РФ. Итак, как это сделать.

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