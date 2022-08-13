"Эта вся шваль сбежала": разведка перехватила разговор оккупанта, жалующегося на "вал" отказников

Украинская разведка перехватила телефонный разговор российского военного, который жалуется на большое количество отказников среди воюющих против Украины оккупантов.

Известно, что этот захватчик находился в Харьковской области и рассказал о состоянии набора личного состава вооруженных сил России.

Соответствующую аудиозапись ГУР Минобороны Украины опубликовало в Сети.

"У меня от взвода осталось 11 человек, должно быть 30. У нас батальон – 320 человек, нас – 52. Ну, отказники. Не только раненые и убитые, отказчиков, с*ка, вал просто. Они когда раскрыли наборы без всяких возрастов, без статей, без медосмотров, сюда повалила одна шваль. Эта вся шваль сбежала после первых двух обстрелов", – жалуется оккупант.

"Сейчас здесь остались одни ветераны и "дети" с характером. Ну, в смысле дети – есть здесь 20-летние, 25-летние, которые вот фильмов пересмотрели. Пропаганда работает", – заметил российский военный.

В разговоре он также рассказал о географии солдат, находящихся в подразделении, выделив отсутствие людей из оккупированного Крыма.

Напомним, по данным последних оценок разведки и военных из США, около 500 российских оккупантов ежедневно погибают или получают ранения на фронте.

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