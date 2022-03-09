"Эти города никогда не представляли угрозы": Зеленский обратился к европейцам из-за преступлений России против Украины

"Эти города никогда не представляли угрозы": Зеленский обратился к европейцам из-за преступлений России против Украины

Российские оккупанты принесли зло на нашу землю.

Украинские города, которые сейчас бомбит Россия, никогда не представляли угрозы для оккупанта.

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Об этом в своем обращении 9 марта сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Европейцы, мариупольцы, украинцы. Сегодня мы должны быть единственными в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все зло, которое оккупанты принесли на нашу землю. Все разрушенные города. То, что они сделали с Волновахой, Харьковом, Изюмом, Ахтыркой, Черниговом, Бородянкой, Гостомелем, Житомиром и еще десятками наших украинских городов, никогда не представлявших никакой угрозы РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский отметил, что авиабомба на роддом – окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

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