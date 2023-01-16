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"Эти косорукие скоты промазали": мэр Днепра рассказал, куда целились россияне, ракета которых попала в дом

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
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"Эти косорукие скоты промазали": мэр Днепра рассказал, куда целились россияне, ракета которых попала в дом

Фото: ГСЧС

Россияне 14 января разрушили в Днепре многоквартирный дом.

Мэр Днепра Борис Филатов озвучил версию, куда на самом деле целилась в Днепре Россия, ракета которой разрушила девятиэтажку и убила более 35 человек.

Свое предположение он высказал в эфире Radio NV.

"Через Днепр находится наша Приднепровская теплостанция. Как версию можно рассматривать, что они должны были попасть в нашу Приднепровскую теплостанцию. Но вы же понимаете, что такое Х-22: это убийца авианосцев, ракета, которая стреляет, как говорится, по площадям. Эти косорукие скоты промазали, ракета пролетела мимо, залетела через Днепр и попала в жилой дом", — подчеркнул Филатов.

Более того, он отметил, что в разрушенном доме придется демонтировать несколько секций. По предварительной информации, в результате удара РФ в доме 72 квартиры разрушены, повреждено более 230.

Напомним, что 14 января российская ракета попала в девятиэтажку в Днепре, разрушив целый подъезд и убив мирных жителей. Так, по состоянию на 16 января на месте трагедии уже вторые сутки идет спасательно-поисковая операция. В настоящее время известно о по меньшей мере 35 погибших, среди которых 2 ребенка, и о 75 травмированных (из них 14 детей), судьба 35 человек выясняется.

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Дата публикации
Просмотры
11к
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