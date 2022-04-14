"Эти преступления реальны, не фейк": главный прокурор Гааги заявил о новых инцидентах в Украине

"Эти преступления реальны, не фейк": главный прокурор Гааги заявил о новых инцидентах в Украине

Ситуация с военными преступлениями не улучшается, сказал Хан.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что необходимо проверить новую информацию о совершении военных преступлений на территории Украины.

Об этом Хан сказал на совместном с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой брифинге 14 апреля в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что эти преступления реальны, они не являются фейком", — подчеркнул прокурор МКС.

Также читайте Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией после зверств в Буче

"Мы видим, что ситуация не улучшается. Мы получаем информацию о совершении новых преступлений. Наша задача – проверить достоверность этих заявлений и с профессиональной точки зрения оценить, соответствуют ли они стандартам приемлемости (рассмотрению МКС – ред.)", – рассказал Хан.

В то же время, он не стал прогнозировать, каким будет рассмотрение в МКС.

"42 страны подали заявления в МКС... нашей задачей является получение и сохранение всех возможных доказательств, которые можно собрать... Не буду гадать, что будет дальше. Доказательства будут говорить сами за себя", — сказал прокурор.

Напомним, 13 апреля Хан лично прибыл в Бучу в Киевской области и заявил, что Украина является местом военных преступлений.

Читайте также: