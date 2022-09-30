"Эти точно бросят": стало известно, кто в РФ агитирует Путина применить ядерное оружие против Украины

Россия может применить ядерное оружие против Украины, если на фронте не будет побед. И такая вероятность очень высока.

Такое мнение в комментарии "24 канала" высказал израильский бизнесмен российского происхождения Леонид Невзлин, являющийся бывшим совладельцем российской нефтяной компании "ЮКОС", а соответственно врагом Путина и его режима.

По его мнению, Путин сейчас находится в состоянии уверенности, что мобилизация поможет России "одерживать победы на фронте". А, если этого не случится и РФ будет нести потери, то Путин "уйдет в депрессию, что делает обычно, когда у него что-то не получается" и его будут агитировать к применению тактического ядерного оружия, говорит Невзлин.

"Дальше, вероятнее всего, как загнанная в угол крыса, Путин вполне способен применить тактическое ядерное оружие. Как говорят ваши (ред. – ГУР) разведчики, по линии фронта. Я бы считал эту вероятность очень высокой – где-то около 50%, не меньше. И к этому без сомнения надо готовиться. Второй вариант, что Путин передаст бразды правления, скажем, "партии войны". Эти точно бросят тактическое ядерное оружие", — сказал российский оппозиционер.

Невзлин также отметил, что руководителем, теоретиком и идеологом этой партии в РФ сегодня является Юрий Ковальчук. Именно он автор идеологии разрушения украинского государства, победы русского мира в войне над Западом как реванша за поражение Советского Союза в Третьей мировой – Холодной войне.

Напомним, ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник президента России Владимира Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти. Как отметил политолог, Ковальчук "воспитывал Путина в ультрафашистских взглядах", поскольку он является идеологом "мобилизационной группы", действующей внутри администрации президента РФ в последние 10 лет.

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