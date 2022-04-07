"Эти варвары побывали везде": президент "Оболони" рассказал, что оккупанты сделали с тренировочной базой клуба в Буче

"Эти варвары побывали везде": президент "Оболони" рассказал, что оккупанты сделали с тренировочной базой клуба в Буче

Слободян сообщил неутешительные новости.

Российские оккупанты разрушили забор и ограбили тренировочную базу столичной "Оболони" в Буче.

Об этом заявил президент киевского клуба Александр Слободян.

"Наша тренировочная база в Буче? Заехали танком на территорию, уничтожив металлический забор, ограбили раздевалки. На месте парковки автобуса найден снаряд, который, кажется, не разорвался. Поля визуально не повреждены, но подробно осмотреть их пока не удалось. Там могут быть мины, растяжки, следует подождать выводы инженерной службы.

Уместно ли говорить о будущем украинского футбола? Сложно. Стоит вопрос выживания людей, страны и экономики. Например, у нас есть экспорт своих товаров в 70 государств мира со всех континентов. Но украинские порты заблокированы и неизвестно, когда разблокируются. Логистика транспорта, импорт сырья – это большая проблема.

Впрочем, мы должны терпеть, поддерживать ВСУ и верить в нашу победу. Так оно и будет, мы ведь на своей земле и никому ее не сдадим», – поделился Слободян в интервью Команда№1.

Напомним, что в результате обстрелов российскими оккупантами в Ирпене разрушен стадион "Чемпион".

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