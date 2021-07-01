"Эти "зайчики" точно там не будут": Резников опроверг возможное участие террористов в "нормандском формате"

"Эти "зайчики" точно там не будут": Резников опроверг возможное участие террористов в "нормандском формате"

За стол переговоров с боевиками никто не сядет, заверил Резников.

Украина не допустит участия представителей террористических фейковых "Л/ДНР" к переговорам политических советников лидеров "нормандского формата".

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью ZN.UA.

"Нет, это абсолютно исключено. Эти "зайчики" там точно присутствовать в каком виде не могут. (...) На встречах политических советников нормандского формата в нынешнем квадросоставе (...) четыре участника и четко понятно: посредники-модераторы — представители Германии и Франции Ян Хеккер и Эмманюэль Бон, а Дмитрий Козак и Андрей Ермак — представители сторон конфликта России и Украины соответственно", — заявил он.

Резников допустил возможность того, что РФ может пригласить представителей боевиков в "нормандский формат", в частности, т.н. "министров иностранных дел "ДНР" и "ЛНР" Наталию Никонорову и Владислава Дейнего, но, как заверил украинский вице-премьер-министр, с ними за один стол переговоров никто не будет садиться.

"Россияне могут хоть десять раз пригласить этих персонажей как самостоятельных игроков, но им даже никто визы не даст и въезда в страну не позволит. Потому что они не субъектные", — говорит Резников.

В то же время, член украинской делегации на переговорах по Донбассу добавил, что если РФ включит Никонорову и Дейнего в свой состав, то для всего "мирового сообщества они окончательно подтвердят, кто есть кто".

Напомним, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, которого называют является главным переговорщиком и кремлевским куратором урегулирования ситуации на востоке Украины, высказал мнение, что после встречи Байдена с Путиным появилась надежда на урегулирование ситуации на Донбассе.

Ранее Дмитрий Козак выдвинул условие для участия США в переговорах по ОРДЛО.

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