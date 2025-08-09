Война в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Во время наступательных действий в июле Россия захватила от 500 до 550 кв. км украинской территории. Примерно такими же были достижения российских оккупантов в июне. То есть летом Украина потеряла уже около 1000 кв. км территории.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.

В сообщении говорится, что площадь захваченной Россией территории ежемесячно увеличивалась с марта 2025 года.

Реклама

По данным британской разведки, основные боевые действия велись в Донецкой области — к северо-востоку и юго-западу от Покровска, где оккупанты пытаются окружить город и давят на логистические маршруты.

Отдельно отмечается, что в Сумской области за последние две недели российские оккупационные войска успеха не имели. Постоянные потери и украинские локальные контрнаступления, вероятно, сорвали российские планы создать там буферную зону.

Напомним, ранее появилась информация о том, что военное руководство страны-агрессора РФ отдало приказ взять под контроль город Покровск в Донецкой области до 1 сентября.

Бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко в субботу, 9 августа, сообщил, что на Покровском направлении сосредоточено более 110 тысяч военных РФ. Большое количество живой силы позволяет врагу продвигаться.