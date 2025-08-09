- Дата публикации
Война
- 313
Этим летом Россия захватила уже около 1000 кв. км территории Украины — разведка Британии
Площадь захваченной Россией территории ежемесячно увеличивалась с марта 2025 года.
Во время наступательных действий в июле Россия захватила от 500 до 550 кв. км украинской территории. Примерно такими же были достижения российских оккупантов в июне. То есть летом Украина потеряла уже около 1000 кв. км территории.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.
В сообщении говорится, что площадь захваченной Россией территории ежемесячно увеличивалась с марта 2025 года.
По данным британской разведки, основные боевые действия велись в Донецкой области — к северо-востоку и юго-западу от Покровска, где оккупанты пытаются окружить город и давят на логистические маршруты.
Отдельно отмечается, что в Сумской области за последние две недели российские оккупационные войска успеха не имели. Постоянные потери и украинские локальные контрнаступления, вероятно, сорвали российские планы создать там буферную зону.
Напомним, ранее появилась информация о том, что военное руководство страны-агрессора РФ отдало приказ взять под контроль город Покровск в Донецкой области до 1 сентября.
Бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко в субботу, 9 августа, сообщил, что на Покровском направлении сосредоточено более 110 тысяч военных РФ. Большое количество живой силы позволяет врагу продвигаться.