"Этим воспользовалась РФ": в ISW объяснили, как задержки Запада в передаче оружия Украине повлияли на ход войны

Украина могла бы вести успешные контрнаступательные операции после освобождения ВСУ Херсона 11 ноября 2022 года и тем самым лишить россиян возможности восстановить свои силы, если бы западные партнеры вовремя предоставили необходимое вооружение. Боевые действия перешли сейчас к позиционной войне.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном утром 30 января.

Там указывают, что россияне владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации. Тогда инициативу перехватила украинская сторона и начала широкомасштабные контрнаступления в августе, которые продолжились до освобождения Херсона 11 ноября.

"С тех пор Украина не смогла начать новое большое контрнаступление, позволив боевым действиям перейти в позиционную войну и предоставление россиянам возможности возобновить инициативу, если они захотят, и поднять планку для будущих украинских контрнаступлений, даже если они этого не сделают. Схема доставки западной помощи значительно сформировала схему этой войны", — отмечают в ISW.

По словам специалистов Института, факторы, свойственные украинским военным и украинским политическим решениям, также способствовали задержке контрнаступлений. Кроме того, важно и то, что у Украины нет значительной отечественной военной промышленности, к которой можно было бы обратиться в отсутствие поддержки Запада.

"Задержки с предоставлением Украине западных систем дальнего огня, передовых систем противовоздушной обороны и танков ограничили способность Украины воспользоваться возможностями для проведения больших контрнаступательных операций, созданными недостатками и неудачами российских военных операций", — заявили аналитики.

Они подчеркивают, что индикаторы того, что российские наступления достигнут кульминации и что западное оружие понадобится в больших масштабах, появились в конце мая и в июне. Учитывая это, в ISW убеждены, что западные страны должны были работать над переоснащением Украины полностью на современное вооружение еще в начале лета 2022 года, ведь в доставке оружия и обучения требуется время.

В ISW считают, если Запад начал работать над полным переходом Украины на западные системы, когда необходимость этого стала очевидной летом 2022 года, можно было создать условия, которые позволили бы Украине продолжать контрнаступательные операции после Херсона и тем самым лишить россиян возможности восстановить свои силы.

"Россияне воспользовались этими задержками и неудачами, чтобы извлечь выгоду из окон уязвимости собственных поражений и некомпетентности, вызванных мобилизацией живой силы и оборудования и началом рационализации собственных сил. Они возобновили свое наступление на Бахмут в конце июля, хотя он набрал обороты только в октябре. Наступление в Бахмуте совпало с начавшейся 10 октября воздушной кампанией против украинской гражданской инфраструктуры, использовавшей российские запасы высокоточных ракет, а также беспилотники, которые Москва приобрела у Ирана, и Бахмутская операция, и ракетно-беспилотная кампания оказывали давление на Украину, что отвлекало от усилий по подготовке к дальнейшим контрнаступлениям", — добавляют аналитики.

В конце концов в ISW констатировали: " Таким образом, постоянные задержки в поставках западного материального обеспечения, когда становилось очевидным, что оно есть или вскоре потребуется, способствовали затягиванию войны". Специалисты добавили, что, конечно, это не единственная причина такой затяжки, но, по их мнению, Запад должен признать вклад, который внесли эти задержки в препятствование возможности Украины быстрее освобождать большую часть своей территории.

Напомним, эксперты ISW ранее выделили три ключевых этапа полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как сообщали ранее аналитики ISW, российские силы пытаются помешать Украине возобновить инициативу, возможно, в преддверии запланированного "решительного" наступления России на Донбассе. оккупанты хотят провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых, по их плану, должно стать захват всего Донбасса.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников намерен в ближайшие недели говорить с партнерами о предоставлении Украине истребителей. Он надеется, что получит положительное решение, ведь Украине для эффективной борьбы с российскими оккупантами необходимо вооружение.

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