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"Это абсолютная аксиома": Подоляк назвал законные цели для атак со стороны ВСУ

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"Это абсолютная аксиома": Подоляк назвал законные цели для атак со стороны ВСУ

Фото: Associated Press

Любое контрнаступление ВСУ и деоккупация территорий Украины подпадают под концепцию оборонной войны.

Любые российские объекты на оккупированной территории Украины являются законными военными целями для атаки со стороны ВСУ.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Сети.

"Любые российские объекты на оккупированной территории являются законными военными целями для атаки Вооруженными Силами Украины. Любое контрнаступление и деоккупация территорий подпадает под концепцию оборонной войны", — говорится в заявлении.

"Это абсолютная аксиома как для руководства Украины, так и для наших союзников", — подчеркнул советник главы президентского офиса.

Напомним, как сообщили в Пентагоне, предоставленные Украине системы HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в частности, в оккупированном Крыму.

Заметим, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" территории Украины.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1314
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