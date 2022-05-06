"Это абсолютно такие же сценарии, которые были в Крыму 2014 года": оккупанты в подвалах Херсонщины пытают около 500 человек

В преддверии проведения так называемого "рефендума" о создании "ХНР" на оккупированных Россией территориях Херсонщины захватчики содержат и пытают в подвалах около 500 человек.
По ее словам, это происходит в Херсоне, Новоалексеевке и Геническе.
Об этом на брифинге заявила постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева.
Ташева также добавила, что российские захватчики работают по спискам. У них есть перечень активистов, участвовавших в гражданской блокаде Крыма 2015 года, а также бойцов АТО.
"Это абсолютно такие же сценарии, которые мы видели в Крыму в 2014 году. Что они делали? Сначала заходили военные, потом зачищалось информационное поле, поле активистов, журналистов и так далее. Потом проводился так называемый "референдум", – рассказала представитель президента.
Кроме того, Ташева сообщила, что граждан Украины в Мариуполе и Херсонской области насильственно перемещают в Крым.
Как сообщалось ранее, к временно оккупированному Херсону приехал секретарь генерального совета путинской партии "Единая Россия" Андрей Турчак приехал и заявил, что якобы "Россия здесь навсегда".
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