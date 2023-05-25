"Это абсурд": представитель США в ОБСЕ разоблачил ложь российской пропаганды об уничтожении Patriot

Российская пропаганда постепенно становится все абсурднее и утверждает, что армия РФ уже уничтожила в Украине несколько десятков комплексов Patriot.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета организации.

Он заявил, что в Кремле начали ощущать изменение ситуации, поэтому начал еще абсурднее врать собственному населению.

"Если верить российским государственным СМИ, то можно подумать, что российские ракеты уничтожили несколько десятков комплексов Patriot в Украине. Но ложь не меняет реальность на местах, даже если она мешает некоторым ее видеть. А реальность такова, что Украина становится сильнее с каждым днем", – отметил Карпентер.

Кроме того, Карпентер отметил, что украинские силы противовоздушной обороны успешно противостоят российским ракетным атакам и атакам беспилотников. "И мы полны решимости помочь Украине еще больше улучшить качество ее противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе работая с нашими союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах F-16", — заверил Карпентер.

Он добавил, что международное сообщество не намерено уменьшать помощь Украине, несмотря на многочисленные российские атаки на мирные города, которые "лишь усиливают нашу решимость помочь Украине победить и привлечь к ответственности каждого, кто виноват в этих ужасающих действиях".

Напомним, ранее сообщалось, что распиаренные российские "Кинжалы", которые, по версии российской пропаганды, якобы невозможно уничтожить средствами ПВО, сбивают украинские Силы обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что защита Украины в воздухе окрепла от 12% до почти 90% по сравнению с началом войны.

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