"Это адекватная цифра": Чмут ошарашил количеством людей, которых нужно мобилизовать

Для эффективной обороны Украине необходимо мобилизовать около 500 тыс. человек.

Такое мнение глава фонда "Повернысь живым", ветеран АТО Тарас Чмут высказал в интервью DW.

Журналистка попросила Чмута прокомментировать заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко о необходимости призвать еще 160 тыс. украинцев.

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"У нас бригада может быть укомплектована на 50%. А если спросить у комбата, сколько стрелков и непосредственно пехоты, то в роте может быть 15 человек, 20 человек, 25 человек. Но на бумагах людей вроде бы много. У вас укомплектован штаб, тыл, связь, беспилотчики, снайперы, разведчики, немного артиллерии, минометки и так далее. Но пехоты нет", – описал ситуацию в армии ветеран АТО.

Он отметил, что сейчас вопрос заключается не в качестве новобранцев, а в их количестве. По мнению Чмута, мобилизационный резерв в 500 тыс. человек отвечает сегодняшним вызовам:

"И мы уже давно не говорим о качестве людей. Мы просто говорим о каких-то людях. Эти цифры – они просто цифры. Они очень оторваны от реальности. 500 тысяч – это адекватная цифра".

Напомним, в конце октября Литвиненко заявил, что в Украине планируется призвать в ряды ВСУ еще 160 тыс. человек. Это поможет укомплектовать подразделения.

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