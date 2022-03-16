"Это агония": военный эксперт объяснил, почему Россия убивает мирное население Украины

Действия захватчиков только усугубляют ситуацию.

Оккупационные войска РФ обстреливают жилые кварталы и убивают мирных людей, ибо это признак слабости агрессора и того, что он начинает проигрывать.

Такое мнение в интервью изданию "Обозреватель" высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он убежден, что представлением о "приближающейся победе" путем тотального уничтожения населения и всей инфраструктуры Путин загоняет себя самого в тупик.

"Это закономерное явление любой войны, когда агрессор начинает проигрывать. Он начинает сам себя загонять в угол тем, что совершает военные преступления. Он думает, что чем больше он совершит этих преступлений, тем ближе победа, тем больше вероятность, что он выигрывает войну. А победителей, как известно, не судят. Но на самом деле это лишь усиливает его агонию и усугубляет общую ситуацию", — говорит Жданов.

Военный эксперт подтвердил, что российские захватчики полностью изменили стратегию. Их главная задача – уничтожать инфраструктуру и больше мирного населения, надеясь, что Зеленский пойдет на уступки Путину.

Должен быть международный трибунал – Владимир Зеленский о привлечении РФ к ответственности

Ранее советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил, что Россия, совершающая на территории Украины военные преступления, цинично обстреливая мирное население, может попытаться реализовать в Украине "сирийский сценарий".

В последние дни РФ собрала уже тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск.

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