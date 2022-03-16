"Это агония": военный эксперт объяснил, почему Россия убивает мирное население Украины

Действия захватчиков только усугубляют ситуацию.
Оккупационные войска РФ обстреливают жилые кварталы и убивают мирных людей, ибо это признак слабости агрессора и того, что он начинает проигрывать.
Такое мнение в интервью изданию "Обозреватель" высказал военный эксперт Олег Жданов.
Он убежден, что представлением о "приближающейся победе" путем тотального уничтожения населения и всей инфраструктуры Путин загоняет себя самого в тупик.
"Это закономерное явление любой войны, когда агрессор начинает проигрывать. Он начинает сам себя загонять в угол тем, что совершает военные преступления. Он думает, что чем больше он совершит этих преступлений, тем ближе победа, тем больше вероятность, что он выигрывает войну. А победителей, как известно, не судят. Но на самом деле это лишь усиливает его агонию и усугубляет общую ситуацию", — говорит Жданов.
Военный эксперт подтвердил, что российские захватчики полностью изменили стратегию. Их главная задача – уничтожать инфраструктуру и больше мирного населения, надеясь, что Зеленский пойдет на уступки Путину.
Ранее советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил, что Россия, совершающая на территории Украины военные преступления, цинично обстреливая мирное население, может попытаться реализовать в Украине "сирийский сценарий".
В последние дни РФ собрала уже тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск.
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