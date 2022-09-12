"Это акт отчаяния после огромных потерь": МИД о ракетных ударах России по Украине

Россия ударила по критической инфраструктуре Украины. Целями были электростанции, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

Это акт отчаяния после огромных потерь и отступления России на востоке Украины, написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

"Несмотря на свою террористическую тактику, они обречены проиграть эту войну", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на циничный ракетный обстрел объекта инфраструктуры в Харькове. Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на "дружбу и братство" с Россией. Зеленский добавил, что "холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как российские "дружба и братство".

Вы отправляете чертей в ад! Труднее всего впереди! Зеленский – о 200 днях войны

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