Это асимметричное средство ПВО: Defence Express – о ночной атаке военных аэродромов РФ

В будущем нас ждет новая увлекательная история, возможно, даже еще более интересная, чем атака дронами по российским НПЗ, заинтриговал Иван Киричевский.

В пятницу, 5 апреля, украинские беспилотники выполнили атаку по российским аэродромам "Морозовск" и "Энгельс", и подобные атаки станут систематическими.

Об этом военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил в эфире "Эспрессо".

"Я бы считал главным выделить следующее, даже если на данный момент нет четких фиксаций результатов, что именно удалось повредить на аэродромах "Морозовск" и "Энгельс", потому что известно, что по этим двум аэродромам сегодня была выполнена атака нашими беспилотниками. Если говорить о перспективе, несмотря на то, что противник сейчас преобладает по ресурсам, Силы обороны Украины на самом деле постоянно и планомерно работают над тем, чтобы искать асимметричные средства, как нанести как можно больший вред врагу", – отметил военный эксперт Defence Express.

Киричевский рассказал, что лично мониторил открытые источники информации и наблюдал определенный парадокс, что по мере того, как нарастали разговоры, что нужно что-то делать с самолетами тактической авиации ВКС РФ, которые сбрасывают КАБы на нашу землю, начинали появляться в разных пабликах интересные специфические спутниковые снимки. К примеру, на одном снимке было замечено, что один из аэродромов РФ очень плотно прикрыт станциями РЭБ, на этом снимке все светится белым пятном. На других снимках было видно, что россияне где-то перестают рисовать фальшивые самолеты, а где-то строят легкие ангары.

"И здесь следовал вопрос: а к чему все эти снимки? Можем сделать вывод – работа велась после того, как спланировать подобные атаки и сделать их систематическими. Соответственно, можем быть готовыми, что подобные атаки на российские аэродромы будут систематическими. Здесь стоит задача — даже, не столько выбить определенное количество бортов российской авиации, которая будет стоять на земле, а скорее – это асимметричное средство ПВО. Мол, если нам не хватает ЗРК, которые могли бить на большую дальность и сбивать российские самолеты во время их атак, то нужно сделать, чтобы они в принципе боялись летать. Сегодня мы видим первые наработки по этой теме, которые будут дальше развиваться. А потом будут демонстрировать результат, что не только отдельные самолеты выведены из строя, а скорее отдельные полки российской авиации будут сомневаться выполнять боевые задания по командам из Москвы", – прокомментировал Иван Киричевский.

По его словам, от сегодняшней ночной атаки не стоит ожидать какого-то масштабного результата, но надо понимать, что нас ждет новая увлекательная история, возможно, даже еще более интересная, чем атака дронами по российским НПЗ.

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Напомним, немецкое издание BILD, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Украина вскоре применит дальнобойные дроны, которые могут атаковать даже Урал и Заполярье. По информации издания, уже в этом году Украина сможет запустить в турне дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше. Они восполнят недостаток ракет средней и большой дальности. По данным источника, к концу года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км.

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