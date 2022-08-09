"Это банальная военная оккупация": Подоляк о так называемых "референдумах" РФ на оккупированных территориях

Оккупированные территории Украины должны быть освобождены военным путем. На захваченной территории не действуют никакие международные институты, международное право, и все, что там делает Россия – это военное преступление.

Об этом в интервью BBC рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что это (так называемые референдумы – ред.) – привычный элемент российской пропаганды. Нет никаких республик "ДНР" и "ЛНР". Нет, это фикция. Есть временно оккупированная войсками РФ территория. Поэтому слово "референдум" – это вообще нонсенс касательно Херсонской или Запорожской области, по Донецку и Луганску, не будет там никаких референдумов и не может быть, и мы не должны это повторять за ними, потому что еще раз подчеркиваю – это банальная военная оккупация. Издеваются над людьми, сажают их на подвалы и убивают их, организуют фильтрационные лагеря", — подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что никакого "референдума" в Крыму не было. Крым – это территория, оккупированная русскими войсками. И мир также к этому относится.

"Поэтому давайте не играть в их пропагандистскую игру, давайте говорить конкретно: есть оккупация. Оккупированные территории должны быть освобождены военным путем. Все, что Россия там совершает, — это военное преступление. Все, точка", — подчеркнул он.

Подоляк также отметил, что про "референдум" о вхождении Херсонской области в состав России вообще речь не идет.

"Еще раз. Не проголосует ни один процент. Нет процентов несуществующего референдума. Они могут даже 146% нарисовать сегодня без всякого подсчета. Ну, будет для картинки три-четыре избиркома, они напишут 146%, 179%, 99,9% – (нам — ред.) нет смысла играть в не нашу игру", — говорит он.

По словам Подоляка, партизанское движение должно уничтожать все, что касается коллаборации — то есть людей, которые сознательно взяли на себя функции оккупационной администрации.

"Информационно мы должны делать все, чтобы туда каким-либо образом шла информация о том, что все происходящее абсолютно незаконно, не признается и не будет признано. Деоккупация военным путем – и здесь я подчеркиваю, это очень важный элемент: если мы хотим поскорее закончить войну, то деоккупация должна быть не просто оттеснением, а с задачей максимальных потерь живой силе врага", — резюмировал он.

Напомним, гауляйтер Запорожской области подписал "распоряжение" о начале подготовки к "референдуму" (видео).

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