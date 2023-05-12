"Это бегство": у Пригожина случилась истерика после заявлений Минобороны РФ о "перегруппировке" войск под Бахмутом (видео)

После успешных контрнаступательных действий украинских военных, в российском Минобороны заявили о "перегруппировке" своих сил в районе Бахмута, что вызвало жесткую критику со стороны главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Пригожин набросился с жесткой критикой на военное руководство России после того, как спикер Минобороны России Игорь Конашенков в очередном "введении" заявил о "перегруппировке" российских военных в районе Бахмута для "занятия более выгодных рубежей".

Пригожин записал истерическое видео, на котором он заявил, что сам объяснит военным, что это не "перегруппировка", а бегство.

"Сейчас я доеду до ближайшего штаба, в котором я смогу объяснить, и объясню, что это такое. То, что сказал Конашенков, к сожалению, это называется бегство, а не перегруппировка", — сказал главарь "вагнеровцев".

Кроме того, Пригожин признал, что даже полный восторг Бахмута, не дает ничего для российских агрессоров.

"Взятие Бахмута Российской Федерации не дает ничего. Потому что фланги сыпятся, фронт проваливается. И попытка министерства обороны в информационном поле как-то сгладить ситуацию приводит и приведет к глобальной трагедии для России", – заявил Пригожин.

Пригожин критикует минобороны РФ

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах рассказали об успехах в Бахмуте и достижениях "одной из главных целей".

Кроме того, мы ранее информировали, что 11 мая Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ вроде бы уже началось и что украинские военные прорывают фланги врага на Бахмутском направлении.

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