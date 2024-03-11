"Это беспокоит": оккупанты применяют на фронте "оружие последней надежды"

На Запорожском направлении оккупационные войска все чаще применяют боеприпасы с ядовитым веществом.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

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"Что касается Запорожского направления, могу сказать такую немного беспокоящую информацию — россияне все чаще применяют боеприпасы с ядовитым веществом", — заявил он.

Россияне сбрасывают на позиции ВСУ гранаты с ядовитым веществом душно-слезоточивого действия. По его предположениям, это хлорпикрин или нечто подобное.

"За вчерашние сутки было девять таких сбросов. Почти все на Запорожском направлении. Это свидетельство того, что когда враг не может добиться выполнения своих задач обычным способом — артиллерией, авиацией, FPV-дронами, они прибегают к какому-то "оружию последней надежды" — это химические ядовитые вещества, когда они хотят таким образом выкурить наших военных из окопов", - рассказал он.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович назвал способы противодействия управляемым авиабомбам врага.

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