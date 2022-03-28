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"Это безжалостная война": Зеленский назвал количество детей, уже погибших в Украине

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"Это безжалостная война": Зеленский назвал количество детей, уже погибших в Украине

Развязанную Кремлем войну президент назвал войной против народа Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала войны, которую развязала Россия в Украине, погибли уже 143 ребенка.

Об этом он заявил во время своего обращения вечером в понедельник, 28 марта.

"Это безжалостная война против нашего народа, против наших людей, против наших детей. По состоянию на этот день известно о гибели 143 детей", — сказал президент.

По состоянию на утро 24 марта было известно, что в Украине погибли 128 детей, а более 170 получили ранения.

Напомним, в селе Степановка Херсонской области обломок российской ракеты попал в окно Центра социально-психологической реабилитации детей.

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