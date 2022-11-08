"Это билет в мир, где международное право больше не работает": Подоляк об условиях диалога с Россией

Переговоры с действующим президентом РФ Владимиром Путиным – это билет в мир, где международное право больше не работает.

Именно так выразился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

"Диалог с РФ станет возможным, когда российская армия покинет украинскую территорию, в противном случае соглашение о прекращении огня станет лишь тактической паузой для усиления российских позиций и приведет к потере территорий Украины", — заявил Подоляк.

По словам советника, среди лидеров западных государств нет единогласного мнения по устранению Путина с должности, но любое соглашение с действующим российским диктатором приведет к сдаче территорий Украины и усилению других автократий.

"Соглашение с Путиным – это билет в один конец в мир, где международное право больше не работает, где право определяет сила, а сила – это ядерное оружие. А зачем платить такую цену, если Путин не отказывается от цели уничтожить нас? Прекращение огня для России – тактическая пауза для усиления. Стоит ли делать такой подарок Москве?" – сказал Подоляк.

Относительно того, продолжала ли Украина воевать, если бы Запад отказал нашему государству в новой военной помощи, Михаил Подоляк отметил, что у украинцев нет другого выбора, чем защищать свою страну.

"Россия вторглась к нам с передвижными крематориями и полмиллиона мешков для трупов. Если мы перестанем защищаться, мы перестанем существовать. Буквально. Физически. Мы продолжим драться, даже если нам ударят ножом в спину", — добавил он.

В то же время Подрляк отметил, что никакие переговоры между Россией и западными странами по Украине не ведутся. Он призвал не спекулировать на теме переговоров Пентагона и Минобороны РФ.

"Ни одна сторона не сможет обеспечить исполнение договоренностей без поддержки украинского народа", — сказал Михаил Подоляк.

Напомним, Владимир Путин хочет собрать миллион мобилизованных и очень на них надеется. Он рассчитывает на продолжительную войну.

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