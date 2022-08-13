"Это ближе к случившемуся на Фукусиме": инженер Запорожской АЭС предупредил об опасности

Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, могут подорвать машинный зал на работающем энергоблоке. Если это произойдет, повторится авария, которая была на японской АЭС в Фукусиме.

Технически персонал ЗАЭС полностью готов к этой нештатной ситуации, знает, что делать и имеет средства для ее ликвидации.

Об этом один из инженеров ЗАЭС рассказал в интервью "BBC Украина", чье имя не раскрывается из соображений безопасности.

"На Чернобыль это не походило бы. Это ближе к тому, что произошло на Фукусиме", — заметил специалист.

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Он объяснил, что на Фукусиме была катастрофа, потому что землетрясение и цунами остановили возможность реактора охлаждаться. В результате произошел паровой взрыв в активной зоне, был разрушен конфаймент, то есть герметичная зона реактора. Радиоактивные вещества попали наружу.

"Этот сценарий может повториться на ЗАЭС: но причины – это не природная беда. Это обстрелы российской армии", – отметил инженер.

Он также сообщил, что на ЗАЭС был проведен ряд модернизаций, чтобы не допустить фукусимского сценария.

"Половина из этих систем безопасности приводится в действие благодаря персоналу. А он сегодня вынужден бежать из Энергодара, потому что на первом месте – собственная реальная безопасность. Люди – под постоянными обстрелами. И вот это может сыграть роковую роль", – рассказал работник станции.

"Это не колбасный цех. Это ядерный объект. То, что российская армия здесь вытворяет, – это ядерный терроризм. То, в каком состоянии здесь персонал, – за пределами допустимого", – подчеркнул специалист.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский сообщил, что обсуждается возможность эвакуации населения из прилегающих к ЗАЭС населенных пунктов.

На Совбезе ООН Россию обвинили в ядерном терроре на Запорожской АЭС / Александр Леонов - ТСН

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