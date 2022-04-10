"Это больная орда, которая хочет войны": Гайдай отмечает, что РФ не воевала с равными себе странами

"Это больная орда, которая хочет войны": Гайдай отмечает, что РФ не воевала с равными себе странами

Россия не сражается на своей территории.

Российская Федерация не умеет воевать, всегда нападала на более слабых.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Они хотят войны, потому что они орки. Это просто больная орда, которая хочет войны. Они войну получили, но воевать не умеют", — говорит глава Луганщины.

Гайдай подчеркивает, что РФ не воевала с армией, которая была бы ей равна. В качестве примера привел Сирию, где "самолетами разбомбили все, а затем зашли парадным маршем", а также Грузию — "маленькую страну".

"Где они воевали реально перед армией, которая была на уровне? Нигде. Когда они воевали на своей территории? Никогда. Они только искали, кто слабее и быстрее нападали", — добавил он.

Напомним, Гайдай сообщал, что оккупационные российские войска обстреливают Донбасс с новой силой. Самые горячие города, где проходят постоянные обстрелы и бои, это Рубежное, вся Горная община и Попасная. В настоящее время обстрелы продолжаются, а оккупанты используют тяжелую артиллерию, минометы всех калибров, системы залпового огня, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", крылатые ракеты, авиацию.

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