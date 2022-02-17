Это большая провокация — Зеленский об обстреле пророссийскими боевиками детсада в Станице Луганской

По предварительной информации, в результате обстрела две воспитательницы получили контузию.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы пророссийскими боевиками детского сада в Станице Луганской. Украинский лидер назвал "это великой провокацией" российско-оккупационных сил.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ остались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины", — подчеркнул Зеленский.
Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и @OSCE оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 17, 2022
Напомним, в четверг, 17 февраля, примерно в 9:30 российские кафиры прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская в Луганской области. Один из снарядов попал в детсад в Новой Кондрашовке, две воспитательницы получили контузию. Между тем, сепаратистские Telegram-каналы распространяют фото с места инцидента, утверждая, что детсад на оккупированной территории обстреляли военные ВСУ.
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