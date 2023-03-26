"Это — большой могильник": эксперт об окопах россиян в Крыму и наступление ВСУ

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан отмечает, что Крым – это большой "котел". Какая армия там не находилась на протяжении веков, она была уничтожена теми войсками, что заходила на полуостров с Севера — из материковой Европы.

Такое мнение эксперт высказал "24 каналу".

По словам Свитана, содержание этого "котла" — задача, которую невозможно выполнить. Впрочем, после уничтожения Крымского моста аннексированный полуостров ждет полное окружение.

"Это — большой могильник. Поэтому очень правильно, что оккупанты начали "зарываться" в Крыму. Пусть они остаются там и привыкают к земле", — подчеркнул он.

Конечно, будут уничтожены корабли черноморской флотилии России, потому что оккупанты не успеют их вывезти.

Полковник ВСУ считает, что у врага останется только три метода, как сбежать из Крыма после контрнаступления ВСУ: кролем, брассом или по-собачьи.

"Им придется плыть на Тамань, мимо Керченского пролива, но там очень быстрое течение, поэтому доплывут только самые сильные. Поэтому россиянам стоит начинать тренироваться плавать уже сейчас", — подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес считает, что освобождение аннексированного Крыма может стать решающей частью войны. Впрочем, для успеха деоккупации полуострова необходимо, чтобы международные партнеры открыты, заявили, что хотят победы Украины.

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