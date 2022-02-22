"Это будет абсолютной катастрофой": что говорят мировые лидеры об агрессивных планах Путина насчет Украины

"Это будет абсолютной катастрофой": что говорят мировые лидеры об агрессивных планах Путина насчет Украины

Правительства западных стран выражают обеспокоенность, а в СМИ тема возможного нападения РФ на Украину стала вновь обсуждаемой.

В последнее время тема возможного военного вторжения России в Украину все чаще доминирует в заглавиях западных СМИ и заявлениях мировых лидеров. Политики и эксперты пытаются делать прогнозы и предугадать намерения президента РФ Владимира Путина относительно нашего государства.

ТСН.ua собрал заявления политиков и публикации СМИ, которые не исключают угрозу вторжения.

Обострение на Донбассе: с чего все началось?

Обострение на Донбассе началось 17 февраля – боевики обстреляли Станицу Луганскую, Марьинку, Врубовку. Начиная с 12 февраля ряд стран посоветовали своим гражданам срочно выехать из Украины из-за угрозы военного нападения, а посольства перенесли свои офисы во Львов.

В Минобороны, Генштабе и МИД Украины отмечают, что украинская армия не ведет наступательных действий и призывает не доверять пропаганде РФ и проверять информацию.

Associated Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс в Москве 10 февраля заверил, что Россия не планирует нападения, и удивился, что размещение российских войск на территории самой РФ вызывает "такие острые эмоции" у Запада.

Еще больше ситуация накалилась накануне, когда президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и подписал соответствующий указ. 22 февраля решение Путина поддержала Госдума России.

В МИД РФ заявили, что Россия признает независимость оккупированных территорий украинского Донбасса в пределах территорий, контролируемых сейчас подконтрольными России боевиками.

Согласно указу о признании "Л/ДНР" Путин поручил Министерству обороны "обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ функций по обеспечению мира" в ОРДЛО до подписания с ними "договоров о дружбе и сотрудничестве", то есть фактически ввести российские войска на оккупированный Донбасс. Технику в Донецке зафиксировали уже во время выступления Путина.

Украина созвала Совбез ООН, США и ЕС анонсировали санкции.

НАТО: Угроза вторжения в Украину – реальна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя определенности относительно дальнейших намерений России нет, угроза вторжения в Украину реальна, а также есть риски агрессии в других формах. Столтенберг отметил, что риск реальный, потому что наращивание Россией своих войск вокруг Украины и на ее оккупированных территориях продолжается.

Он отметил, что прямое нападение РФ – лишь один из возможных негативных сценариев.

"Есть риск полномасштабного вторжения, но есть риск агрессии и в другой форме — в том числе, попыток свергнуть украинское правительство, гибридные кибератаки и т.д.", — сказал Йенс Столтенберг.

США: Угроза российского вторжения в Украину – очень высока

Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину "очень высока" и есть признаки того, что войска РФ готовы напасть в ближайшие дни. По его словам, "это может произойти в течение нескольких последующих дней". На вопрос, насколько высока угроза российского вторжения, он ответил: "Она очень высока".

Также, по его словам, у США есть основания полагать, что РФ может провести операции под "чужим флагом".

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия планирует "чрезвычайно насильственное" вторжение в Украину, чтобы "раздавить" украинский народ.

Великобритания: Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину

Президент России Владимир Путин "настроен на полномасштабное вторжение в Украину". Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Боюсь, все говорит о том, что президент Владимир Путин действительно настроен на полномасштабное вторжение в Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны. Я думаю, понятно, что это будет абсолютной катастрофой", — сказал Джонсон.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Владимир Путин продолжит войну с соседними странами, если ему позволят вторгнуться в Украину.

"Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится в Украине", – сказала Трасс.

Руководитель штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что сейчас риск войны между Западом и Россией больше, чем когда-либо со времен Холодной войны. Об этом он сказал в эфире Times Radio, пишет Reuters.

По его словам, многих традиционных дипломатических инструментов уже нет, поэтому риск напряженности больше, особенно во времена многополярного мира. “Без этих инструментов и механизмов существует больший риск того, что эскалации могут привести к просчетам. Я считаю, что это настоящая проблема, с которой мы должны столкнуться", – отметил Картер.

Президент Литвы: Все еще верю в мирное разрешение этого конфликта

Президент Литвы Гинатас Науседа предположил, что Россия стянула военных к границам Украины, чтобы у Владимира Путина была лучшая позиция на переговорах с Западом.

Кроме того, он выразил мнение, что Россия сама пока не приняла решения, нападать на Украину или нет.

"Думаю, Россия хочет оставить за собой свободу выбора между обоими вариантами, сохранить какую-то неясность по поводу своих планов. Я все еще верю в мирное решение этой проблемы, этого конфликта", — пояснил Науседа.

Что говорит украинская власть

Поздно ночью президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за российской угрозы и признания Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР".

"Сейчас нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так и было дальше... Наши границы надежно защищены. Создана система территориальной обороны. Наши партнеры нас поддерживают", — сказал президент.

Министр обороны Украины Алексей Резников на фоне усиления российской агрессии обратился в ВСУ.

“Уважаемые солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, генералы и адмиралы! Уважаемые работники Вооруженных Сил Украины! Тьма неопределенности упала. То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вам Европа осознала истинную цену избегания честных ответов. Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. Единственное, что отделяет от этого – Украина и украинская армия", — отметил глава Минобороны.

Что пишет западная пресса

Западные СМИ пишут о растущей угрозе нападения РФ, амбиции Кремля и попытках стран Запада предотвратить новую полномасштабную войну. Такие заявления начали появляться после публикаций The Washington Post и Politico фотографии со спутника от американской компании Maxar Technologies о якобы взимании российских войск на украинской границе.

Так, британское агентство BBC обнародовало статью под названием: "Украина: Как мы узнаем, что война началась?"

В ней эксперт по безопасности и обороне, почетный профессор Института стратегии и безопасности Эксетерского университета Джонатан Маркус обращает внимание на тот факт, что вооруженный конфликт уже начался и боевые действия продолжаются не один год. Россия уже оккупировала украинский Крым и оказывает практическую помощь боевикам на Донбассе.

Сейчас, пишет издание, на фоне наращивания российских войск на границе Украины и ее западных союзников есть все основания для волнения.

Американское издание The New York Times пишет, что опасения по поводу российского вторжения в Украину растут, но дипломатические возможности все еще остаются.

Автор статьи, американский журналист Дэвид Сангер, напоминает, что российские войска сейчас окружают Украину с трех сторон (с севера, востока и юга). В Вашингтоне и Брюсселе предупреждают Москву о сокрушительных санкциях, если Владимир Путин отдаст приказ о вторжении.

Издатель и научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон считает, что сосредоточение РФ военной техники вблизи восточных и южных границ Украины – это генеральная репетиция нового великого наступления, которое еще может развернуться.

"Теперь, когда трубопровод Северный поток-2 завершен и, как ожидается, он будет введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы, Россию больше не ограничивает зависимость от газотранспортной сети Украины", — считает Дикинсон.

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