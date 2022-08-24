Это будет эффект "грязной бомбы: Жданов описал, как авария на ЗАЭС может повлиять на ход войны

В случае аварии на Запорожской АЭС боевые действия будут продолжаться на территории Украины, кроме зоны отчуждения.

По словам военного эксперта Олега Жданова, если произойдет взрыв на Запорожской АЭС – это будет эффект "грязной бомбы".

Об этом военный эксперт рассказал на своем Ютуб-канале.

"Там особенность конструкции такова, что ядерного взрыва не будет. Как бы россияне ни старались, но взрыва там не будет. Будет обычный взрыв с выбросами радиоактивных веществ. То же, что было на Чернобыльской АЭС. Это будет эффект "грязной бомбы". Радиоактивное облако пойдет. Модель мы видели, как это может развиваться, но эта модель не точная. Она моделируется на конкретную погоду", – отметил эксперт.

Жданов заметил, что после взрыва людей и военную технику эвакуируют из зоны отчуждения. Он уверен, что "россияне первыми побегут из этой зоны, особенно после инцидента в Рыжем лесу, когда они поняли, что такое радиация. Они, видимо, "забыли" Чернобыльскую катастрофу".

Военный эксперт считает, что в случае аварии на АЭС ответ мира будет жестким. Мировые лидеры введут санкции, которые Украина требует ввести с начала войны. Кроме того, Жданов не исключает вероятность нанесения превентивного удара по центу принятия решений в Москве.

"Что касается реакции, военные действия будут продолжаться. Уйдут из зоны отчуждения. Военные действия продолжатся вне этой зоны. Дело в том, что реакция мирового сообщества, я думаю, будет очень жесткая. Они введут те санкции, о которых мы мечтаем, которые обрушат". экономику России за несколько дней, они могут это сделать, у них есть эти рычаги.

Вероятно, что будет нанесен превентивный удар по центру принятия решений в Москве, как когда-то обещала Британия. Что озвучивал Борис Джонсон в первые дни войны, когда речь шла о возможности использования РФ химического оружия против Украины. Я думаю, что Путин это четко понял. Из-за реакции мира, я думаю, Россия заберется со станции. На сегодняшний день у меня возникает впечатление, что они уже не знают, что с ней делать", - добавил он.

Напомним, российские оккупанты в течение длительного времени обстреливают Запорожскую АЭС. Зеленский подчеркнул, что ситуация с АЭС критична.

Читайте также: