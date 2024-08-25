"Это будет губительно для России": нардеп заявил, что главные последствия курской операции еще впереди

Есть несколько вариантов, как будут действовать украинские военные в Курской области.

Вооруженные силы Украины смогли навязать российским захватчикам свои действия по другому направлению, открыв новый фронт в Курской области, которую Россия не защищала.

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Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и украинский военный Роман Костенко.

Он заявил, что есть несколько вариантов, как будут действовать украинские военные в Курской области.

"Во-первых, мы можем продолжать наступление, и это зависит от наших резервов, возможностей, а также от того, как враг будет опрокидывать свои резервы. Противник опрокидывает понемногу, но все равно у него еще нет возможности остановить фронт. Главное – мы продвигаемся, расширяем плацдарм. Соответственно, первый вариант – мы можем дальше продвигаться.

Он отметил, что вся суть операции в Курской области состоит в том, чтобы навязать врагу свои действия на другом направлении, что очень важно во время войны. Кроме того, ВСУ показали, зайдя в Курскую область, открывшийся фронт более 1000 км, незащищенный.

"Нам и разведка докладывала о защищенности границ РФ, примерно такой, какая была на Курщине, — срочники, фсбшники, пограничники, какие-то "зубы дракона" и построенные линии обороны, которые прорывают наши десантники. Поэтому мы показали главное — что и на той стороне" мы будем действовать так же, будем поражать и захватывать там объекты. Это вообще меняет ход войны и России нужно теперь будет пристраиваться. ", – подчеркнул Роман Костенко.

Напомним, ранее сообщалось, что диктатор Путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до 1 октября.

Кроме того, мы также информировали, что Россия не может остановить наступление в Курской области.

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