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"Это будет хуже Афганистана": сенатор США предостерег Трампа о решениях по Украине
Линдси Грэм назвал причины, по которым США не могут прекратить поддержку Украины.
США не могут бросить Украину на произвол судьбы, выйти из миротворческого процесса и прекратить помощь, потому что это будет огромным ударом по репутации Вашингтона и лично президента Дональда Трампа , а также может окончательно разрушить мировую стабильность.
Такое мнение высказал сенатор США Линдси Грэм в интервью LCI
«О Украине и России, если эта война закончится так, что создаст впечатление победы России, это подожжет весь мир», — подчеркнул сенатор.
Он подчеркнул, что вывод американских войск из Афганистана был ужасным решением, которое не только сделало Америку слабой в глазах мира, но и сделало возможным вторжение России в Украину.
«Я говорил об этом президенту Трампу лично, а теперь говорю публично: если эта война закончится так, чтобы мы якобы бросили Украину, это будет хуже, чем выход из Афганистана и станет большим ударом по стабильности в мире», — сказал сенатор.
По мнению Линдси Грэма, Трамп не захочет, чтобы его имя ассоциировалось с таким провалом дипломатии.
Напомним, в США разочарованы условиями, которые Россия выдвинула для перемирия с Украиной не менее чем на 30 дней, ведь они невыполнимы. ABC News предполагает, что администрация Трампа может отступить , поскольку Украина и Россия усиливают атаки.