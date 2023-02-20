"Это будет историческая победа": Зеленский рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Зеленский напомнил об украинской формуле мира из десяти пунктов.

Война, начатая Россией во главе с диктатором Путиным, должна закончиться победой Украины и крайне важно не допустить замораживания боевых действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Il Mondo.

По его словам, "война не может продолжаться до бесконечности".

"В современном мире она не может длиться много лет, потому что это война на европейском континенте", – сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что очень важно не заморозить войну.

"Мы готовимся к скоротечной войне, которая закончится победой. Очень важно не заморозить этот конфликт, как это было сделано в 2014 году", – отметил Зеленский.

Также Зеленский напомнил, что Украина предложила формулу мира, в которой десять важных пунктов для прекращения войны.

"Мы хотим закончить эту войну победой для всех нас, которая будет исторической победой и будущие поколения россиян также будут нам благодарны", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил приоритеты на ближайшее время. Это – держать ситуацию на фронте, готовиться к возможной эскалации России и освобождать оккупированные территории.

Кроме того, Зеленский отмечал необходимость сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш. По его словам, давление мира должно быть таким, чтобы Россия не успевала находить новые формы террора.

В тоже время народный депутат Украины от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский допускает, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Киев. Однако угрозы повторного наступления Вооруженных сил России на северном направлении пока нет.

Говоря о событиях до 24 февраля, военный эксперт Тарас Жовтенко считает, что точного повторения прошлогоднего полномасштабного вторжения со стороны российской армии во время нового наступления не будет. Но некоторые общие черты в действиях русских войск вероятны. По его словам, военное командование РФ постарается комбинировать активность на фронте с массированными ракетными ударами по гражданской инфраструктуре.

Ключевые прогнозы и мнения аналитиков об "сюрпризах", которые Путин может готовить Украине на 24 февраля, читайте здесь.

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